Ucraina: nelle ultime 24 ore 30mila ucraini tornati dai Paesi dove avevano trovato riparo**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Gli ucraini iniziano a tornare a casa dall'estero. Così, secondo le guardie di frontiera, se nelle ultime 24 ore più di 24mila persone hanno lasciato il Paese, in 30mila vi hanno fatto rientro.

Nell'ultimo giorno, come riporta il canale Telegram delle unità operative ucraine, in 15mila hanno attraversato il confine con la Polonia. La restante parte è andata in Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldova. Sono stati registrati circa 450 camion con aiuti umanitari. L'Sbgs rileva che il traffico passeggeri è leggermente diminuito e il numero di persone che viaggiano verso l'Ucraina ha superato il numero di coloro che sono partiti.