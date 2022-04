Udine: doppio incidente in deltaplano, feriti padre e figlio**

17 aprile 2022 a

Udine, 17 apr. (Adnkronos) - Doppio incidente in deltaplano per padre e figlio nei pressi della pista di atterraggio di Ampezzo. Un probabile errore tecnico in fase di atterraggio ha causato l'impatto al suolo del primo mezzo condotto da un ventunenne, seguito dal padre del giovane, di circa 60 anni, che ha assistito alla scena. Il giovane è stato recuperato in gravi condizioni dai soccorritori, vigili del fuoco, Soccorso Alpino e elisoccorso, e imbarcato a bordo dell'eliambulanza. Il padre, che ha riportato probabili fratture, è stato invece consegnato all'ambulanza. I due uomini sono originari di Forni di Sopra.