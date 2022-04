Commercio: Avedisco, 2021 conferma andamento positivo vendita diretta in Italia

12 aprile 2022 a

a

a

Roma, 12 apr. (Labitalia) - La vendita diretta rappresenta una professione sempre più contemporanea e moderna che custodisce preziosamente la tradizione, rivolgendo al contempo uno sguardo curioso e interessato verso il futuro. I risultati definitivi resi noti da Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori, dimostrano che il settore del Direct Selling ha raggiunto nell'ultimo anno risultati positivi in termini di fatturato e valore occupazionale: le 39 aziende associate Avedisco nel 2021, registrano un fatturato di oltre 707 milioni di euro con un trend di crescita del +2,4 % rispetto al 2020.

L'analisi dei singoli comparti evidenzia buon andamento dei settori merceologici appartenenti alle aziende associate Avedisco sul mercato italiano: il comparto 'alimentare - nutrizionale' si conferma anche nel 2021 il più energico raggiungendo un totale di oltre 513 milioni di euro, con un incremento del +3,7% rispetto al 2020. Ottime le performance anche del settore 'cosmesi e accessori moda' che cresce del +2,1% con oltre 62 milioni di euro e il settore 'servizi' che ottiene il +49,6 % per quasi 35 milioni di euro di fatturato. Questi risultati sottolineano la soddisfazione dei clienti che scelgono i prodotti delle aziende associate Avedisco per la qualità e la consulenza personalizzata che contraddistingue il settore. Ottimi risultati anche per quanto riguarda il fronte occupazionale, infatti nel 2021 la forza vendita è cresciuta del +18,2% rispetto all'anno precedente, portando il numero totale degli Incaricati alla vendita ad oltre 402mila. Oltre 62mila Incaricati in più rispetto al 2020 hanno scelto nell'ultimo anno di affidarsi alla vendita diretta con l'obiettivo di raggiungere autonomia e indipendenza professionale. Impegno, meritocrazia e passione sono i valori aggiunti di un'attività che offre possibilità di occupazione in un panorama economico ancora incerto.

“La vendita diretta anche nel 2021 - commenta il presidente Avedisco, Giovanni Paolino - si è dimostrata un canale di distribuzione dinamico. Nonostante la tecnologia e il digitale offrano ogni giorno, nuove e diverse opportunità di sviluppo, al centro rimangono la persona e la relazione, valori che ci hanno permesso di ottenere importanti risultati e che consentono di guardare al futuro sempre con fiducia e positività”.