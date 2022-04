Pnrr: Orsini (Confindustria), 'rivedere condizioni a livello europeo'**

05 aprile 2022 a

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "rappresenta uno strumento chiave per sostenere il nostro sistema produttivo in questa nuova emergenza" ma "a seguito di un contesto mutato radicalmente, alcuni degli investimenti potrebbero risultare di difficile realizzazione nei tempi previsti e ai prezzi attuali. Bisognerebbe discutere in modo 'laico' sull'opportunità di rimodulare alcune scadenze, nonché di rafforzare alcune linee del Piano, creando le condizioni perché questa discussione venga portata avanti a livello europeo". Lo ha detto Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il credito, il fisco e la finanza, nel corso di un intervento al convegno 'Credito al Credito 2022', organizzato da Abi.

Il piano, ha ricordato, "è un'opportunità imperdibile per riparare i danni economici e sociali di questi due anni di crisi e affrontare con successo la doppia transizione, sostenibile e digitale e per fare quelle riforme che questo Paese aspetta da tantissimo tempo così da accelerare i processi di transizione e modernizzazione del tessuto produttivo italiano e 'ricucire' i divari. Va attuato presto e bene e va detto che eravamo avviati sulla strada giusta", ha aggiunto Orsini, aggiungendo però come non si possa "non rilevare che le enormi difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e l'esplosione dei costi dell'energia stanno già avendo, e inevitabilmente continueranno ad avere, un impatto in termini di concreta realizzabilità del Pnrr, ponendo anche qualche interrogativo sulla coerenza degli impegni presi", ha aggiunto.