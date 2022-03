Ue: Amato, 'non Andreotti ma Mitterand diceva di amare tanto Germania da volerne due'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Non fu Giulio Andreotti ma François Mitterand a coniare la frase "amo tanto la Germania che preferisco averne due piuttosto che una". A sottolinearlo il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, presentando il volume realizzato da 'Italiadecide' 'Una incredibile avventura. A trent'anni da Maastricht', richiamando i diari dell'allora ministro degli Esteri, Gianni De Michelis, contenuti nell'opera.

"Andreotti la condivise -ha puntualizzato il numero uno della Consulta- ma non l'aveva inventata lui, l'aveva inventata Mitterand. Questo libro, grazie anche a De Michelis, rende giustizia ad Andreotti. Dal momento in cui gli europei prendono atto della inevitabilità storica dell'unificazione tedesca, per la Germania diventa altrettanto inevitabile rinunciare al marco ed accettare l'euro".