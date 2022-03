17 marzo 2022 a

a

a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento ha votato quasi all'unanimità" per l'invio di armi e l'applicazione di sanzioni, "raramente" si verifica un "sostegno così corale" e "ringrazio l'opposizione per essersi unita alla maggioranza". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.