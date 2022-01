Nucleare: M5S, 'insieme a gas non è fonte green, no a fondi'

03 gennaio 2022 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Nucleare e gas non possono essere considerate fonti green e quindi non possono essere incluse tra gli investimenti sostenibili. Anche Germania, Austria e Lussemburgo si sono detti contrari alla bozza che vuole includere gli impianti nucleari e gas nella Tassonomia Verde. Non è questo il futuro. I soldi pubblici vanno dati a tecnologie che rendano i cittadini europei più autonomi rispetto alle fonti importate dall'estero e seguendo una visione green. A questo bisogna guardare". Così, in una nota, i componenti del Movimento 5 Stelle della Commissione Politiche europee del Senato.