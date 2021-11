Pietrangeli: Costanzo, 'più di 20 anni insieme, va via un pezzo di vita'**

22 novembre 2021 a

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Più di vent'anni insieme al Maurizio Costanzo Show, poi una fiction che si chiamava 'Orazio' e c'era ugualmente lui. Va via un pezzo di vita". Così Maurizio Costanzo ricorda all'Adnkronos il regista e cantautore Paolo Pietrangeli, scomparso oggi all'età di 76 anni.

"Mi rimarrà lo sguardo sornione e spiritoso -dice commosso Costanzo- e quel senso di tranquillità che mi dava quando stava in regia". Da molti anni, al Maurizio Costanzo Show era subentrato il primo cameramen di Pietrangeli, Valentino Tocco. "In assoluta continuità", osserva Costanzo, che aggiunge: "E' una perdita anche umana, proprio della persona. Non pensavo mi dispiacesse tanto. Mi dispiace tanto".