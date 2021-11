02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - ''Sto provando un minimo di empatia in questa fase verso Berlusconi, perché Salvini e Meloni gli stanno facendo credere che lo eleggeranno al Colle. Io non l'ho mai sentito in vita mia al telefono''. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, a 'Di Martedì, su la7.