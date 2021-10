Omofobia: Di Maio, 'Iv ormai verso destra, Ddl vittima dei giochetti per il Quirinale'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott (Adnkronos) - Sul Ddl Zan "Italia viva ha votato contro nel segreto dell'urna. Stiamo assistendo a una nuova coalizione, presto vedremo una coalizione di centrodestra con Meloni, Salvini, Berlusconi e Renzi, è chiaro che Italia viva sta andando verso il centrodestra. Questo ha segnato questo voto". Lo ha detto Luigi Di Maio a Diritto e rovescio.

"Tra tre mesi si vota per il Quirinale nel segreto dell'urna, il Ddl Zan è stato vittima di giochetti tattici per far vedere chi ha più voti. E in questo, cittadini non si sa dove sono", ha aggiunto il ministro degli Esteri.