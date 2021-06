Turismo in Italia: Louis Molino (Promediacom) Ripartire con strategie digitali a Capri un osservatorio internazionale sul marketing turistico.

16 giugno 2021 a

(Milano, 16 Giugno 2021) - Milano, 16 Giugno 2021 - “ La sola digitalizzazione delle imprese turistiche non basta, bisogna ricostruire il rapporto con il turista partendo da progetti di Marketing territoriali, ma ritagliati su misura delle nuove esigenze, fare squadra all'interno del territorio é l'imperativo. E' indispensabile un piano di formazione digitale per le piccole e medie imprese che dovranno ripartire dalle criticità strutturali, organizzative e comunicative”, così Louis Molino, Consulente Marketing, Editore e Ceo di Promediacom in occasione della EMBA Awards (European Marketing Business Awards ) Il suo intervento si conclude con la proposta di creare a Capri un osservatorio permanente sulla comunicazione turistica di calibro internazionale.

La ripresa economica dell'Italia del dopo-pandemia passa indispensabilmente attraverso il turismo, Il confronto quotidiano con le imprese turistiche italiane e con rappresentanti delle istituzioni del comparto ricettivo, insieme agli incontri periodici con colleghi europei e d'oltreoceano ha permesso di analizzare e di sviluppare questo contributo che ha suscitato interesse in occasione degli EMBA Awards 2020-2021 che si sono tenuti online lo scorso Febbraio.

Ascoltare le nuove esigenze del viaggiatore e ritagliare offerte su misura

L'imprenditore del ramo turistico, per ripartire, deve capire per prima cosa come sia cambiato il turista, con quale sentimento riprenda a viaggiare, con quali abitudini e cosa cerca. Solo così un' azienda può intercettare quel bisogno, rispondendo con offerte ritagliate su misura. L'intera strategia di marketing dovrà essere improntata sul cliente e contestualizzata però in questa “nuova normalità”.

Le piccole imprese turistiche, si dovranno digitalizzare e lo dovranno fare in fretta, il Coronavirus ci ha insegnato che le attività hanno dovuto riadattare le interazioni fisiche con il cliente, e trovare metodi alternativi per continuare a vendere, ma anche a rapportarsi con il cliente stesso. Gli strumenti digitali saranno indispensabili per la ripartenza economica.

Sviluppare un sistema di Formazione Digitale per le piccole imprese turistiche.

C'è bisogno di guidare la ripartenza attraverso un sistema di formazione digitale che deve partire dalle istituzioni e dal territorio, perché i soli strumenti digitali non bastano, se si usano limitatamente.

In questo passaggio le istituzioni, le amministrazioni regionali e comunali, gli enti turistici, ma anche le associazioni di categoria in partnership con le agenzie ed i consulenti presenti nel territorio di riferimento, sono chiamati in causa per sviluppare dei veri e propri progetti di formazione gratuiti dedicati alle piccole e medie imprese del comparto turistico. Occorre un'ottica strategica di sviluppo attraverso il digitale con gli strumenti del Marketing e della comunicazione.

La propensione nel relazionarsi e nel comunicare direttamente con il turista, caratteristica essenziale e di eccellenza dell'imprenditore turistico italiano,, bisogna trasferirla anche online attraverso tutti gli strumenti amati dal turista italiano ed internazionale.

Fare squadra, comunicare il territorio con Tempestività, Competenza e Autorevolezza.

Il Turista del dopo-pandemia, soprattutto quello diretto nelle piccole strutture ricettive, non sarà lo stesso di prima, probabilmente deciderà per vacanze più brevi, magari avrà anche un budget ridotto, ma soprattutto avrà sviluppato delle esigenze nuove dal punto di vista della propria sicurezza. E' necessario che ogni impresa faccia un'analisi delle criticità presenti, nella struttura, e che riparta dalla organizzazione, dalla comunicazione e dal marketing, adeguandoli ai nuovi scenari.Sarebbe anche il momento giusto per alzare l'asticella degli standard di accoglienza, per favorire in un futuro non troppo lontano, un turismo di qualità, ma anche sostenibile per le preziose attrattive paesaggistiche e culturali del Belpaese.

Creare Fiducia attraverso una comunicazione semplice e continua delle bellezze dei territori italiani.

Le strategie di Marketing del dopo covid-19 del comparto turistico italiano,dovranno essere improntate nel creare fiducia e comunicare sicurezza. Le strutture, così come i territori, dovranno comunicare ed informare con continuità i potenziali turisti-clienti, avvalendosi ovviamente di tutti i canali digitali usati dagli utenti.

Vista la ricchezza, in termini di bellezza e di cultura dei nostri territori, la comunicazione dovrà essere quanto più essenziale possibile, far parlare l'impresa attraverso il territorio con l'ausilio di Video e Foto che rimane sempre la più seducente delle strategie.

Da Capri un osservatorio permanente sul mondo della comunicazione turistica.

Mai come ora é indispensabile “fare squadra”. L'idea a cui stiamo lavorando con gli esperti della mia agenzia Promediacom é quella di creare un osservatorio avanzato che proprio dall'isola di Capri, luogo simbolo del turismo internazionale, dia vita ad una serie di iniziative tra cui una piattaforma innovativa, una piazza di incontro virtuale che prenda spunto proprio dalla famosa “Piazzetta di Capri” dove esperti di comunicazione e di marketing, giornalisti, rappresentanti istituzionali, docenti universitari, associazioni di categoria si potranno interfacciare e rispondere non solo alle domande degli imprenditori del settore turistico, ma analizzare i trend, i flussi turistici, condividere strategie comuni, un ambizioso progetto no-profit che punti a stimolare un processo di sviluppo e di cooperazione sui mercati internazionali.

