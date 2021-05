Dl sostegni bis: riunione Franco-maggioranza, verso Cdm giovedì

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Una videocall sul decreto Sostegni bis tra il governo e i gruppi parlamentari di maggioranza è in corso, in vista del Consiglio dei ministri che si puntava a convocare domani ma che, con ogni probabilità, potrebbe slittare a giovedì. Per il governo, partecipano alla riunione il ministro dell'Economia Daniele Franco, la viceministra Laura Castelli e i sottosegretari al Mef nonché il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.