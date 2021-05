Hard Rock Cafe® festeggia le mamme di tutto il mondo

06 maggio 2021 a

Un fine settimana all'insegna del gusto nei Cafe di Roma e Firenze con ottimi drink e deliziose proposte gastronomiche.

Roma-Firenze, 6 maggio 2021 – Un fine settimana di gusto e dolcezza per festeggiare le mamme nei Cafe di Roma e Firenze. Dal 6 al 9 maggio, infatti, sarà possibile passare la ricorrenza tipica di maggio brindando con un “Momosa” e assaggiando le gustose proposte di Hard Rock Cafe.

I fan del Cafe più iconico del mondo troveranno buonissime specialità e dedicherà i suoi plateatici agli ospiti che vorranno passare un po' di tempo all'aria aperta, naturalmente in sicurezza. Da gustosissimi antipasti, a speciali dessert, fino al cocktail “Momosa” pensato per questa occasione speciale.

La festa della mamma targata Hard Rock Cafe proporrà:

• Hard Rock Hummus: Ricetta classica di hummus cremoso, guarnito con ceci croccanti, conditi col nostro mix di spezie “Love All” e servito con focaccia croccante.

• California-Style Cobb Salad: Pollo grigliato, avocado, mais arrostito, fagioli neri, formaggio Monterey Jack, pomodori e semi di zucca tostati, su un letto di fresca insalata mista condita con cremosa salsa ranch.

• Herb Grilled Chicken: Petto di pollo marinato in una vinaigrette di limone e timo, grigliato e guarnito con una salsa gravy alle erbette e prosecco, servito con patatine fritte e verdure di stagione

• Strawberry Shortcake Sundae: Gelato alla vaniglia guarnito con un biscotto al burro, fragole fresche macerate e deliziosa panna montata.

• “Momosa” Bar: Crea la tua "Momosa" preferita con la nostra selezione di purea di frutto della passione e succo d'arancia, succo di mirtillo rosso e sciroppo di more, succo di ananas e sciroppo di guava, more e fragole fresche. Servita con una bottiglia di Prosecco.

Per ulteriori informazioni sull'Hard Rock Cafe o per effettuare una prenotazione o un ordine, visitare il sito

Hard Rock International: Con 239 sedi in 68 Paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Hard Rock International ha lanciato nel 2020 anche l'iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 86.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2020 e nel 2019, Hard Rock International è stato premiato come una delle migliori aziende dalla rivista Forbes e riconosciuta da J.D. Power, il n.1 nello studio sulla soddisfazione degli ospiti negli Stati Uniti, tra le catene alberghiere di alto livello. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell'azienda. Il marchio è di proprietà dell'entità “Seminole Tribe of Florida”. Per info

