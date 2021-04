Sicurezza sul lavoro: Work Secure, l'e-shop con 10.000 prodotti in pronta consegna

29 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Milano, 29 Aprile 2021. Una priorità da cui dipende la tutela della salute di milioni di operatori ogni giorno. È la sicurezza sul lavoro la protagonista della proposta di Work Secure: oltre 300 produttori di tutto il mondo relativi a un'offerta che va dall'abbigliamento da lavoro alla sicurezza ambientale.

Work Secure è una realtà italiana che raccoglie su www.worksecure.it i migliori prodotti di antinfortunistica, con la possibilità di personalizzazione e servizi. L'azienda ha una marcata specializzazione nell'ambito della sicurezza nei cantieri forestali e boschivi. La completezza dell'offerta permette in ogni caso di fornire sempre le soluzioni più indicate per ogni ambito lavorativo: edilizia, industria, agricoltura, forestale.

Qualora l'ordine giunga entro le 12:00, la spedizione parte in giornata con corriere espresso. La consegna avviene in tutta Europa. Per il pagamento il cliente può scegliere tra diverse modalità quella più adatta alle sue preferenze, inclusa l'opzione rateale.

E se il prodotto ordinato non risponde alle proprie esigenze, l'acquirente può approfittare dell'opzione del reso gratuito. Nell'eventualità di bisogno di supporto, è disponibile il servizio di assistenza accessibile in ogni fase d'acquisto fino al post-vendita.

Work Secure dispone di una specializzazione nelle ispezioni e revisioni periodiche delle imbracature e dei dispositivi anticaduta di terza categoria, soggetti a controlli obbligatori almeno ogni 12 mesi. Non solo. L'azienda è un centro autorizzato per revisione, riparazione e taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert.

A disposizione dell'acquirente figura inoltre la possibilità di personalizzare abbigliamento e tessuti di ogni genere, come ad esempio stampe serigrafiche e stampe in colorprint, scudetti e patch ricamate amovibili.

