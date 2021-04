Premi: Lombardia assegna 'Rosa Camuna' a Piero Bassetti e Antonio Percassi (2)

29 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Queste le motivazioni che hanno portato alla consegna del premio: a Piero Bassetti, "primo presidente della Regione Lombardia, nei cinquanta anni della sua istituzione. Per il rilevante impegno in campo politico, imprenditoriale e sociale. Durante il suo governo, dal 1970 al 1974, ha saputo porre le più solide fondamenta ad una Istituzione che è divenuta simbolo del lavoro e del progresso in Italia e in Europa. Anche oggi, attraverso la Fondazione Bassetti, promuove l'esercizio responsabile dell'innovazione quale fattore di sviluppo sociale, sostenendo scienza, tecnologia, imprenditoria e modelli di governance. La sua altissima professionalità, la sua modernità di pensiero e la sua lungimiranza ne fanno tutt'ora un modello di riferimento della politica e dell'economia nazionale".

Ad Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, "una squadra di straordinario talento che, con la qualificazione alla Champions League, il suo record di gol nel campionato di serie A 2019-2020 e i recenti successi in campo, ha contribuito a fare grande la storia del calcio italiano. Da sempre un simbolo per la città di Bergamo e il suo territorio, nei drammatici mesi segnati dall'emergenza sanitaria ha rappresentato la voglia di rinascere e superare le difficoltà più forti di prima".