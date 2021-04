Fiere: Transpotec Logitec slitta al nuovo anno, si terrà dal 27 al 30 gennaio a FieraMilano

29 aprile 2021 a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Slitta al nuovo anno il salone dei trasporti e della logistica di Milano: gli organizzatori hanno ufficializzato che "a seguito delle recenti decisioni governative, che non consentono gli eventi fieristici nella prima metà di giugno, e dopo un confronto con il mercato finalizzato a valutare tutte le possibili soluzioni, la prossima edizione di Transpotec Logitec è stata riprogrammata nel 2022 e si terrà a Fiera Milano dal 27 al 30 gennaio, confermando lo svolgimento dal giovedì alla domenica".

Definire la nuova collocazione temporale "è stata una decisione complessa -spiega Paolo Pizzocaro, exhibition director di Transpotec Logitec- e abbiamo ritenuto di doverla prendere in piena condivisione con gli operatori del settore". Le aziende, le associazioni e il mondo dei media "in questi mesi ci hanno dimostrato grande fiducia e hanno più volte dichiarato di voler tornare a incontrarsi in fiera e di riconoscersi nel progetto". Per questo, sottolinea, "è importante che possano farlo nel momento che ritengono più funzionale alle loro esigenze e che consenta di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità".

La nuova data è stata fissata a gennaio: "una data che ben si presta alle attese del mercato e permette di inserirsi senza particolari sovrapposizioni nel calendario fieristico internazionale del settore", conclude Pizzocaro. Così, con a un progetto focalizzato su sostenibilità, sicurezza, professionalità delle risorse, che già negli scorsi mesi ha riscosso importanti consensi, Transpotec Logitec potrà riconfermarsi vetrina di riferimento dei settori autotrasporto e logistica, offrendo un'occasione unica in Italia per presentare nuovi prodotti e servizi, lanciare mezzi in anteprima, valutare dal vivo le novità e fruire di importanti occasioni di formazione.