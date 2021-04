Cultura: domani apertura straordinaria Mausoleo Ossario e Museo Repubblica Romana (2)

29 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In ricordo di questa eroica resistenza e per consentire l'omaggio ai caduti, le cui spoglie riposano nella cripta semipogea, il Mausoleo Ossario Garibaldino osserverà un orario di apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle 19.00, con accensione dei bracieri e con il supporto e l'accoglienza dei visitatori a cura dei volontari del servizio civile universale.

Per l'occasione, anche il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina sarà visitabile per l'intera giornata (con prolungamento straordinario dell'abituale orario di apertura) dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Nella mattinata sarà fornito inoltre un servizio di assistenza alla lettura del plastico dedicato alla battaglia del 30 aprile 1849, realizzato in occasione della creazione del museo dal Genio Militare, in cui sono riconoscibili oltre ai luoghi teatro degli scontri con le caratteristiche emergenze monumentali tuttora presenti, anche i movimenti delle truppe avversarie tra le balze gianicolensi e le destabilizzanti incursioni delle formidabili camicie rosse garibaldine.

Per accedere all'area: ingresso libero fino a esaurimento posti contingentato con attesa del proprio turno a distanza di sicurezza (almeno 1 mt). Misurazione della temperatura con termoscanner (non è possibile accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5).