Covid: Scuderie Quirinale riaprono con la mostra 'Tota Italia. Alle origini di una Nazione' (2)

29 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Dopo l'improvvisa, straordinaria esperienza di Raffaello, - afferma Mario De Simoni, presidente e Ad di Ales - Scuderie del Quirinale- anche la programmazione delle Scuderie del Quirinale ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia, dovendo riprogrammare alcune esposizioni internazionali, d'intesa con i partner stranieri. Questa, tuttavia, è stata l'occasione per allestire una mostra dall'altissimo valore scientifico e dal forte significato simbolico. Una mostra che fosse segno tangibile della partecipazione delle Scuderie allo sforzo delle riaperture, che fosse plastica rappresentazione della collaborazione armonica di tutto il sistema museale italiano, e che fosse un richiamo ai valori dell'unità nazionale, nell'anno del 160° anniversario della moderna unità d'Italia, del 150°dalla proclamazione di Roma Capitale, del 75° dalla proclamazione della Repubblica".

"Con il progetto di 'Tota Italia', - conclude Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura- abbiamo voluto raccontare il secolare percorso di unificazione culturale, linguistica, politica, giuridica e territoriale che ha portato i tanti popoli dell'Italia antica a riconoscersi, dal tempo di Augusto, come parte di un'entità unica, sotto il segno di Roma. Popoli distinti negli usi e nei costumi, nelle lingue e nei modi di vivere, di abitare, di costruire, di onorare i morti e le divinità, che riemergono con grande forza comunicativa, nelle loro suggestive, straordinarie differenze, nella prima parte del percorso espositivo, in cui confluiscono opere eccezionali dai più importanti musei italiani, e che poi gradualmente, nel prosieguo della mostra, si presentano, di fatto, come parte di un mondo comune, complesso, variegato e ricco di diversità, ma al tempo stesso profondamente unitario: quello romano. Molto dell'Italia di oggi, dal diritto, alla lingua, alle città e alle regioni, fino alla prima grande rete di strade e alla forma stessa del paesaggio agrario, laddove minori sono state le trasformazioni successive, discende da quella prima, grande unificazione della Penisola".