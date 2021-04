29 aprile 2021 a

Milano, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare, di stare con noi come hanno sempre fatto. Noi non molleremo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. I momenti duri ci sono per tutti, ma non molliamo. Conosco le nostre qualità, ci sono ancora cinque partite, e alla fine vedrete che saremo in Champions". Lo dice il centrocampista Soualiho Meité ai microfoni di Sky Sport.