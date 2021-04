29 aprile 2021 a

a

a

Barcellona, 29 apr. -(Adnkronos) - Clamoroso ko del Barcellona che perde 2-1 in casa contro il Granada. I blaugrana in vantaggio al 23' con Messi vengono rimontati dalle reti di Machis al 63' e Molina al 79'. I catalani mancano così il sorpasso in vetta all'Atletico Madrid che resta primo con 73 punti, 2 in più di Barcellona e Real Madrid e tre in più del Siviglia a 5 giornate dal termine.