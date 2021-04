Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Manchester United-Roma

29 aprile 2021 a

Manchester, 29 apr. -(Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Manchester United e Roma, in campo alle 21 a Old Trafford nelle semifinale d'andata di Europa League. Tra i giallorossi in campo due ex dei red devils: Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca