2021, anno di svolta per PQE Group: abbandona la gerarchia ed assume 550 nuovi dipendenti

- FIRENZE, Italia, 29 aprile 2021 /PRNewswire/ -- PQE Group, società di consulenza nel settore farmaceutico e biomedicale con la sua sede principale a Reggello (FI) e 26 uffici nel mondo, ha annunciato importanti cambiamenti. La chiusura del 2020, anno contraddistinto dalla pandemia globale, con un +10% ha permesso all'azienda di crescere ampliando il suo organico ed aprendo nuove sedi estere. Ma non solo. La vera novità è stata annunciata ai dipendenti da Gilda D'Incerti, AD e fondatrice di PQE Group e riguarda l'introduzione di un nuovo organigramma dall'approccio euristico, basato cioè su decisioni condivise e partecipate in base agli input che vengo dal mondo reale. Si parla quindi di "Teal Organization" in cui la parola teal identifica il color petrolio/pavone e si caratterizza per un modello organizzativo cosiddetto "evolutivo": la gerarchia quindi lascia il posto ad una maggiore indipendenza all'interno dell'organizzazione, condividendo uno scopo comune. Questa nuova organizzazione mette al centro la persona sia dal punto di vista professionale che umano, in funzione di uno comune.

Il concetto di "Teal Organization" nasce dalle industrie 4.0 americane ed ha avuto una forte accelerazione durante il periodo della pandemia, proprio grazie alla sua natura di doversi adattare velocemente ai cambiamenti.

Questa nuova organizzazione permetterà al gruppo di migliorare la gestione delle nuove risorse, anche in conseguenza alle nuove aperture estere in Gran Bretagna, Francia ed Argentina. È infatti stato presentato un piano di assunzioni che prevede l'ingresso di circa 250 nuovi dipendenti in Italia e 300 nelle sedi estere. Attualmente l'azienda conta più di 900 dipendenti nel mondo, di cui 150 sono stati assunti già nel primo quarter 2021.

Tra i profili richiesti principalmente laureati in materie scientifiche quali biotecnologie, medicina, chimica, biologia, farmacia, con una buona conoscenza delle lingue straniere.

Piano di sviluppo che va a supporto della mission aziendale che prevede l'assunzione del maggior numero di persone senza distinzione di sesso, età, razza o religione, creando un ambiente di lavoro etico in cui la diversità sia la vera forza e chiave di successo.

