1 Maggio: a Bergamo primo weekend al museo, torna il 'biglietto sospeso'

Milano, 29 apr.(Adnkronos) - Primo maggio al museo. A Bergamo la ricorrenza coinciderà con il primo weekend di riapertura dei musei dall'inizio della zona gialla; un'occasione per tornare a godere del patrimonio culturale e artistico della città che, dopo molte settimane di chiusura forzata, torna disponibile al pubblico riservando anche diverse novità. La ripresa dell'attività museale sarà l'occasione anche per rilanciare l'iniziativa del 'biglietto sospeso', un progetto di solidarietà sospeso con l'ingresso in zona rossa, che si pone l'obiettivo di consentire a tutti di visitare il patrimonio culturale custodito nei musei della nostra città. Così come avviene per la tradizione del caffè, coloro che accederanno nei musei di Bergamo potranno acquistare un biglietto in più per chi non può permetterselo.

"I musei sono di nuovo accessibili e il pubblico potrà finalmente ritrovare il contatto diretto con l'arte e la bellezza -afferma l'assessora alla cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti-. In questo primo weekend i visitatori troveranno anche molte novità: da 'Regina' alla Gamec, la retrospettiva dedicata alla prima scultrice donna dell'avanguardia italiana, al 'biglietto sospeso', nato per facilitare l'accesso ai musei e allargare la partecipazione alla vita culturale nel momento di ripresa delle attività'.

Beneficiari del 'biglietto sospeso' saranno i nuclei familiari in carico ai servizi sociali che hanno l'esigenza o il desiderio di un'esperienza di questo tipo, ma non possono sostenerne il costo. Sarà compito degli stessi servizi sociali distribuire loro i biglietti donati: "L'iniziativa, purtroppo interrotta all'avvio -spiega dichiara l'assessora alle politiche sociali, Marcella Messina- può riprendere la sua diffusione consentendo anche alle fasce di popolazione più deboli economicamente di accedere al nostro patrimonio culturale. Credo molto in questo progetto che risponde all'obiettivo di attivare quelle virtuose dinamiche solidali, relazionali, culturali ed economiche così importanti per la rinascita anche sociale della nostra città".