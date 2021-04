Calcio: Dal Pino, 'grazie a Governo per pubblico a finale Coppa Italia, segnale verso normalità'**

29 aprile 2021 a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ringraziamo il Governo per aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia, è un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza". Lo ha detto il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino dopo l'apertura al 20% di pubblico per la finale Coppa Italia.