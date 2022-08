28 aprile 2021 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Un plauso al Governo francese per gli arresti effettuati su richiesta del nostro Paese. E complimenti al nostro Governo, per un risultato che rimarca con forza lo Stato di Diritto italiano. È proprio il diritto, di tutti, che deve guidare le azioni delle Istituzioni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito degli ex brigatisti arrestati in Francia.