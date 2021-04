Terrorismo: l'ex Potere operaio Scalzone, 'siamo oltre la vendetta, non basterà mai' (2)

28 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Oreste Scalzone dice che “non è solo la vendetta tardiva dello Stato, è qualcosa che va oltre. Qui non c'è la ‘damnatio memoriae' c'è anche la volontà di assassinio dell'anima”. Secondo Scalzone “il Novecento italiano non si chiuderà mai perché si punta ad assassinare l'anima”.

E il tributo di giustizia alle vittime di tante atrocità? “Questi arresti - è convinto Scalzone - non consoleranno le vittime. I familiari delle vittime saranno come prima se non più infelici e frustrati di prima. Mi vengono in mente le parole del figlio di una vittima che dopo l'esecuzione di un condannato a morte col veleno disse: ‘Non mi è bastato. Sto come prima perché è durata troppo poco'. Le vittime sono vittime anche di questo. Non è come morire due volte?”.