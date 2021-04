Terrorismo: l'ex Potere operaio Scalzone, 'siamo oltre la vendetta, non basterà mai'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Gli arresti dei sette terroristi a Parigi “sono più di una vendetta, non basterà mai. I familiari delle vittime saranno più frustrati e infelici di prima, e si chiederà sempre di più: l'assassinio dell'anima”. Oreste Scalzone, co-fondatore di Potere Operaio da sempre strenuo difensore dei terroristi che con lui soggiornano impuniti a Parigi grazie alla copertura delle autorità francesi, contrariamente a chi vede in questi arresti un tributo di giustizia per le vittime, parlando da Parigi con l'Adnkronos, dice che siamo davanti a qualcosa che va oltre la “vendetta”.

“Stamani - racconta Scalzone - parlando degli arresti qualcuno mi ha detto: ‘Sembra essere tornati indietro di 40 anni. Ma no, non è così, sembra di essere saltato avanti, verso un orrore verso cui stiamo andando. Il Novecento è cominciato con l'immane macelleria della prima guerra mondiale, poi sono seguiti gli altri orrori. Tutto questo breve secolo è stato un ‘libro nero' ma il punto nuovo è la velocizzazione, l'intensità”.

Gli arresti di oggi hanno riportato alla mente di Scalzone le parole di Primo Levi. “C'è come una accelerazione all'annichilimento totale, una vendetta vertiginosa, assoluta ma esiste anche l'oblio, il perdono per cose atrocissime. In tutte le società ci sono stati gli oblii che hanno permesso di tornare a respirare, ecco perché dico che questa è più di una vendetta”.