Padel: Carraro, 'sta crescendo molto e merita Federazione governata con il supporto di tutti' (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo unito i ranking con il World Padel Tour, che sono parte del circuito professionistico del mondo del padel a tutti gli effetti. Oggi la cosa buona è che il padel cresce e anche a livello istituzionale c'è una uniformità di gestione che è importante", ha spiegato il presidente della federazione Internazionale.

A Roma come in altre città italiane è padel mania e non si riesce a trovare un campo libero. "Il padel cresce a ritmo serrato e quello che succede a Roma, succede anche in tutto il mondo. Una cosa di cui ci siamo occupati dal primo minuto da quando è scoppiato il covid, è stato di far capire ai Governi dei vari Paesi che il padel è uno sport sicuro. Abbiamo fatto un protocollo insieme alla comunità scientifica internazionale e questo è stato di aiuto un po' a tutte le federazioni per far riconoscere il padel sicuro un po' in tutti i paesi, come è avvenuto in Italia. Quindi paradossalmente il 2020 è stato l'anno di più grande crescita per il padel, un anno difficile è stato per noi l'anno di più grande crescita", ha concluso Carraro.