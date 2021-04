28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Finalmente il Ddl Zan è stato calendarizzato in Commissione giustizia, grazie all'apporto decisivo di Italia Viva. Un passaggio fondamentale per approdare ad una legge che il Paese aspetta”. Lo rende noto il gruppo Italia viva in Senato.