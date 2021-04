Lombardia: Magoni: 'al via 'demo', bando da 800mila euro a sostegno della creatività' (2)

28 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Al bando potranno partecipare i soggetti privati in forma di impresa, associazione o fondazione. Sono escluse le persone fisiche. La dotazione finanziaria complessiva è di 800mila euro per il biennio 2021-2022, così suddivisa: 300mila euro per il 2021, di cui 150mila per le imprese e 150mila per le associazioni o fondazioni; 500mila euro per il 2022, di cui 250mila per le imprese e 250mila per le associazioni o fondazioni. Il contributo sarà a fondo perduto per un massimo di 30mila euro, a coprire fino al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo di 10mila euro.

Ad essere finanziati saranno iniziative ed eventi legati ai seguenti ambiti: realizzazione di progetti rivolti a studenti e professionisti della moda e del design, con l'obiettivo di dare visibilità alla creatività e al talento dei giovani, oltre alle professionalità meno conosciute del settore; eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio regionale, capaci di valorizzare le eccellenze del design e del fashion lombardo; iniziative che sappiano coniugare altri comparti attrattivi del territorio, quali turismo, cultura, food, shopping, spettacolo, alla moda e al design e progetti che puntino alle tematiche della sostenibilità e del contrasto alla contraffazione dei prodotti di settore.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online' all'indirizzo www. bandi.regione.lombardia.it nel periodo compreso tra il 90° e il 180° giorno prima della data di inizio dell'evento/iniziativa. La procedura utilizzata sarà di tipo 'valutativo a sportello', previo superamento di un'istruttoria formale.