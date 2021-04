Governo: Di Battista, 'è mediocre, non c'è visione'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Questo governo si deve svegliare, perché è veramente indecoroso, da cittadino, assistere a litigi esclusivi sull'orario del coprifuoco: 23… 22. Non c'è veramente un'idea politica sana, una visione legata al futuro". Lo dice Alessandro Di Battista, ex-M5S, a Zona Bianca su Rete4.

"Non si parla di tematiche importanti come tematiche sanitarie al di là del Covid. Qua c'è una depressione galoppante, galoppante! Un governo per me veramente mediocre, che non ha ben capito la gravità della situazione".