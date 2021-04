Festival del lavoro, Stefani: "Confronto con ordini professionali sempre molto costruttivo"

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Gli ordini professionali sono fondamentali perché sono capaci di assistere i propri clienti. Per questo il confronto con i professionisti è sempre molto costruttivo". A dirlo Erika Stefani, ministro per la Disabilità, intervenendo alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.festivaldellavoro.it.

"La legge '68 è fondamentale occorre fare ragionamenti e ci sono passaggi ancora da fare previsti anche dal decreto legislativo del 2015", ha detto.