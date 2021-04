Editoria: fusione Audipress e Audiweb, nasce Audicomm

28 aprile 2021 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - I cda di Audipress e Audiweb, riuniti oggi sotto la presidenza, rispettivamente, di Ernesto Mauri e Marco Muraglia, hanno approvato all'unanimità il progetto di fusione tra le due società che darà vita nelle prossime settimane a un nuovo "Joint Industry Commitee, con il compito di sviluppare una nuova rilevazione integrata tra le audience digitali e le readership della stampa". La nuova società sarà denominata Audicomm e, spiega una nota, "riunirà tutte le componenti più significative del mercato editoriale, digitale, pubblicitario italiano, dotando così il nostro paese, tra i primi a livello europeo, di uno strumento evoluto per la misurazione delle audience sulle diverse piattaforme".

Contestualmente, ai principali istituti di ricerca operanti in Italia sarà indirizzata, su iniziativa dei soci fondatori, una richiesta di proposte metodologiche per la nuova indagine integrata. In attesa dell'implementazione della nuova ricerca, che non sarà ragionevolmente disponibile prima dell'inizio del prossimo anno, "le attuali rilevazioni di Audipress per la carta stampata e di Audiweb per le audience digitali continueranno ad essere regolarmente rilasciate fino alla naturale conclusione del loro orizzonte contrattuale". Il nuovo Joint Industry Commitee insedierà la sua governance e sarà a tutti gli effetti operativo il prossimo 14 maggio.