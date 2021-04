Dl elezioni: Verini, 'Lega blocca Copasir, Fdi aula, basta giocare con istituzioni'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Poco fa, nell'aula della Camera, l'esponente di Fratelli d'Italia Foti ha apertamente detto quello che si sapeva: che una forma di opposizione ostruzionistica da parte del suo partito continuerà fino a quando non sarà sbloccata la vicenda Copasir". Così Walter Verini del Pd in merito alle parole dell'esponente Fdi durante le dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia sul dl Elezioni.

"Bello spettacolo: da un lato la Lega, che pervicacemente blocca un organismo così delicato come il Copasir, rifiutando di far dimettere dalla Presidenza - che spetta all'opposizione - un suo esponente. Dall'altro Fratelli d'Italia, che per ritorsione rallenta fino a forme di ostruzionismo i lavori della Camera. Sarebbe davvero auspicabile che, soprattutto in un momento come questo, non si giocasse con le istituzioni”.