Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Finche verrà violata la legge sul Copasir noi continueremo in questa battaglia di libertà e questa non è vicenda i poltrone, ma di istituzioni". Lo dice Tommaso Foti di Fdi in aula durante le dichiarazioni di voto sul dl Elezioni.