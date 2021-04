28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La mozione di sfiducia contro Speranza è stato solo un inutile tentativo di cannibalismo della Meloni. Meglio parlare di cose serie come sostenere il governo e lavorare per approdare alle riaperture in sicurezza". Lo scrive su twitter il senatore Pd, Dario Stefano.