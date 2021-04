28 aprile 2021 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri non è in Aula al Senato, dove è all'ordine del giorno la mozione di sfiducia individuale al ministro Roberto Speranza, perché questa mattina è nato il figlio. Lo riferiscono fonti ministeriali, spiegando che l'assenza non è dovuta ad alcuna polemica.