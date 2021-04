Covid: Malpezzi, 'su coprifuoco decisione presa da tempi, tagliando su base dati'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Basta con le polemiche strumentali e propagandistiche sul coprifuoco. Ieri è stata ribadita la linea adottata già nei giorni scorsi dal premier Draghi e da tutto il governo: a due settimane dalla riaperture si farà un tagliando e si modificheranno le misure in base al quadro epidemiologico. E questa è una decisione collegiale chiara e lineare. Non si deve creare confusione tra i cittadini con discussioni pretestuose”. Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi nel suo intervento in aula durante la discussione sulle mozioni di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza.