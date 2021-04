Covid: Ferrandino (Pd), 'stasera ok Parlamento Ue a green pass, misura decisiva'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il serata il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, darà il via libero definitivo alla nascita del passaporto vaccinale. Un indubbio successo, a cui la nostra delegazione ha contribuito in modo decisivo". Così l'eurodeputato del Pd, Giuseppe Ferrandino, che ha lavorato in commissione al provvedimento, commenta il voto del Parlamento Europeo che, in serata, darà il definitivo via libera.

"Il passaporto vaccinale europeo - prosegue Ferrandino - grazie ad un tracciamento sicuro degli spostamenti all'interno degli stati dell'Unione consentirà la ripresa di molte attività ormai, da più di un anno, in crisi per l'emergenza pandemica".

“È una misura decisiva anche per una veloce ripresa dell'economia - ha concluso l'ex sindaco di Ischia - soprattutto per il settore del turismo e del commercio, così vitale soprattutto per il nostro Paese e per il Mezzogiorno”.