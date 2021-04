28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Steven Zhang è già a Milano. Il presidente dell'Inter - riferisce Sky Sport - ha anticipato i tempi rispetto alla tabella di marcia che era stata indicata dai media nei giorni scorsi e ha raggiunto il capoluogo lombardo con un volo privato in mattinata. Zhang domani darà il via agli incontri in sede per programmare il futuro del club nerazzurro.