Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona'

Barcellona, 28 apr. -(Adnkronos) - "Non mi interessano le voci, non so se ci sia del vero o se magari Leo continuerà con noi. Per quel che mi riguarda deve chiudere la carriera qui". L'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, si esprime così in merito al possibile addio del capitano blaugrana Lionel Messi al fine stagione per approdare al Paris Saint Germain. "Non sono preoccupato, ciò che conta è la partita di domani", aggiunge Koeman in conferenza stampa alla vigilia del match con il Granada.