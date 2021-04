28 aprile 2021 a

Parigi, 28 apr. (Adnkronos) - "La Repubblica francese continuerà a dotarsi di tutti i mezzi possibili per far fronte al terrorismo islamico". Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il primo ministro francese, Jean Castex illustrando il progetto di legge sul tema presentato in Consiglio. "Dal 2017 sono stati sventati 36 attentati in Francia", aggiunge Castex.