Covid: Taverna, 'su Speranza ennesima giravolta Salvini, inganno fa ribrezzo'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La Lega oggi ha votato in Parlamento contro la mozione di sfiducia nei confronti di Roberto Speranza. Dopo la figuraccia sul coprifuoco, l'ennesima giravolta di chi, alla becera propaganda sui social, non fa mai corrispondere i fatti in Parlamento. Questo tentativo imbarazzante di ingannare gli italiani fa veramente ribrezzo". Così su Facebook la vicepresidente del Senato in quota M5S Paola Taverna, che, nel suo post, ricorda tutta una serie di attacchi di Matteo Salvini contro il responsabile della Salute.