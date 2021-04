Covid: Meloni, 'ieri c'era margine per abolire coprifuoco, ma non giudico alleati'**

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Ieri c'era un margine minimo ma c'era per abolire il coprifuoco ma non giudico gli alleati, non faccio polemiche perché vorrebbe dire fare il gioco della sinistra". Lo dice Giorgia Meloni a Zona Bianca su Rete4. "Comunque sono contenta per l'impegno preso dal governo a rivedere il coprifuoco a maggio, un impegno che è arrivato grazia al fatto che Fdi ha parlamentarizzato questo problema".