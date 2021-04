Covid: Iv deposita ddl per commissione inchiesta, 30 senatori e 30 deputati** (2)

28 aprile 2021 a

(Adnkronos) - La Commissione sarà composta, nella proposta di Iv "da trenta senatori e da trenta deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi".

Compiti della Commissione saranno in particolare quelli di: "Svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali; indagare sulle cause e sulle responsabilità delle scelte strategiche per contrastare l'epidemia di COVID-19, sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte del Governo, delle regioni, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico; valutare l'efficacia e i risultati delle attività dell'Istituto superiore di sanità (Iss), del Comitato tecnico-scientifico (Cts) e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto ai decisori politici a ogni livello, valutare l'efficacia delle indicazioni fornite al nostro Paese da organizzazioni e da organismi internazionali e, in particolare, dall'Organizzazione mondiale della sanità e il relativo impatto sul Servizio sanitario nazionale".