Calcio: Neymar, 'rinnovo con il Psg? Tutto è quasi sistemato'**

28 aprile 2021

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il brasiliano Neymar ha ribadito che "tutto è quasi sistemato" per quanto riguarda il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain. La superstar brasiliana si è trasferita al Parco dei Principi per una cifra sbalorditiva di 222 milioni di euro dal Barcellona nel 2017, una somma che ha comodamente infranto il record di trasferimenti del mondo. Tuttavia, per lunghi periodi si è parlato di un possibile ritorno di Neymar in Liga con il Barca o i rivali del Real Madrid, ma le sue prestazioni, determinanti per aiutare il Psg ad arrivare in finale di Champions League della scorsa stagione, e in questa stagione vedere il Psg in semifinale hanno ampiamente dissipato queste voci.

Negli ultimi mesi infatti sempre con maggiore forza ha preso piede la conferma del brasiliano a Parigi oltre il suo contratto in scadenza le prossima stagione. Lo stesso Neymar ha confermato che tale estensione è quasi completa per prolungare una permanenza in un club in cui si sente a casa. "Siamo in discussione con il Psg. Non c'è fretta. Tutto è quasi risolto", ha detto Neymar a Rmc. "Mi sento a casa, a mio agio, mi sento davvero molto felice al Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda i tifosi, quello che mi aspetto di più è che tornino allo stadio per sentirli vicini, per sostenerci, e che siano lì per tifare tutti i giocatori in ogni partita".

Neymar pensa di essere nella migliore forma del suo periodo al Psg. "Penso di sì. Mi assicuro che il miglior Neymar sia sempre in campo", ha aggiunto. "E per essere sicuro che con Neymar in campo, il Psg avrà una grande possibilità di vincere la partita".