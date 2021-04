Si rinnova il sodalizio tra PENNY Market Italia e KATIA FOLLESA

27 aprile 2021 a

On air con il nuovo spot TV dal 28 aprile

PENNY Market lega nuovamente il proprio nome a Katia Follesa, protagonista ancora una volta del nuovo spot della nota catena di discount, che sarà on air a partire dal prossimo 28 aprile. Semplicità, empatia e vicinanza ai valori del brand sono tra le armi vincenti, che hanno decretato il successo della famosa comica e attrice, quale testimonial di PENNY Market, così come rilevato da una recente indagine di mercato, che ha evidenziato l'alto gradimento per lo spot TV dello scorso anno.

“L'arrivo di Katia in PENNY è stato un successo immediato, il suo modo di raccontare la spesa semplice, italiana e di qualità, propria dei nostri punti vendita, ha fatto subito breccia nei cuori dei nostri clienti e dipendenti, che hanno apprezzato l'originalità e la simpatia della campagna. Prosegue quindi con soddisfazione la collaborazione con Katia, che negli episodi di prossima uscita, sarà alle prese con nuove sfide di spesa quotidiana, nelle quali sono certo sarà facile identificarsi con un sorriso”. Così Bruno Bianchini, Strategic Marketing Director PENNY Market Italia.

Il concept della campagna 2021, affidato nuovamente all'agenzia The Beef, è stato ulteriormente affinato e lo sviluppo creativo ha dato vita ad un vero e proprio format. Una sorta di Sit-com in più episodi, in modo da offrire ai consumatori-spettatori il piacere e la curiosità di seguire gli sviluppi della storia, con lo spirito di partecipazione e coinvolgimento simile a quello che scatta quando ci affezioniamo a una serie Tv. Nei nuovi episodi Katia Follesa farà emergere i valori peculiari di Penny Market anche come risposta alle esigenze di consumatori evoluti, sempre più esigenti e attenti.

Appuntamento dunque con due nuovi episodi della Sit-com. Nel primo Katia – donna moderna e al passo con i tempi – troverà in Penny la soluzione al problema di fare una spesa completa, veloce e senza stress. Nell'altro Katia, sempre attenta e aggiornata, risolve il problema di soddisfare in modo completo e con semplicità̀ tutte le richieste della sua esigente famiglia, senza rinunciare a una buona dosa di autoironia.

I due spot saranno quindi strettamente legati e offriranno allo spettatore il piacere di immedesimarsi in una esperienza positiva che prosegue a ogni spesa. Il piano di lancio della nuova campagna sarà declinato, con tempistiche differenti, sui media offline, canali TV e Radio, online, social e digital media, sulla comunicazione InStore e volantini a partire dal 28 aprile.

Lo spot TV nel taglio di 30' è già visibile in anteprima al link

KATIA FOLLESA

Katiuscia Follesa, in arte Katia, è figlia di un cagliaritano che negli anni 70 si è trasferito per lavoro a Giussano, dove nel 1976 è nata lei. Nel 2001 forma insieme a Valeria Graci il duo comico Katia & Valeria che, dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori, approda in televisione e in particolare a Italia 1 (Bigodini, Colorado Cafè), ma anche a Rai 2 e MTV. Nel 2004 il duo fa parte del cast di Zelig off e Zelig Circus (Canale 5). Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast del programma Scherzi a parte, condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto su Canale 5. Nel 2008 il duo gira tre brevi spot come testimonial per Smemoranda. In seguito Katia recita nella sit-com Buona la prima! al fianco di Ale e Franz Dal 6 gennaio 2010 conduce Salsa rosa, programma del mattino di Sky Italia, canale Comedy Central. Sempre nel 2010 Katia entra a far parte del quiz di Italia 1 Trasformat nel ruolo di "valletta-comica" di Enrico Papi. Appare in Ale e Franz Sketch Show (2010). A partire da febbraio 2011 ritorna con Valeria nella trasmissione Zelig. Sempre nel 2011 recita nel film Vacanze di Natale a Cortina insieme a Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Collabora anche col comico Maccio Capatonda nel programma televisivo in onda su LA7 Ma anche no. Nel periodo 2011-2012 interpreta alcuni spot per il formaggio Philadelphia. Appare anche in alcuni sketch della sitcom A&F - Ale e Franz Show. Nel febbraio 2012 il duo Katia & Valeria si scioglie. Dal settembre dello stesso anno Katia conduce il programma televisivo Zelig Off con Davide Paniate. Nel 2012 appare nel film Benvenuti al Nord. In alcune puntate del 2013 è giudice di Cuochi e fiamme. Nel 2014 Katia è la protagonista della sitcom Uno di troppo con Angelo Pisani in onda su Super!. A partire dal 20 ottobre 2014 conduce su Rai 2 il programma di seconda serata Quanto manca, affiancata da Nicola Savino e Rocco Tanica. Nella serie animata di produzione Nickelodeon A casa dei Loud ha prestato la voce alla sig.ra Loud la madre di Lincoln e le sue sorelle. Nel 2016 diventa ospite fisso della prima stagione di Bring the Noise, al quale prende parte anche per la seconda stagione.

Nel 2017 a otto anni di distanza, viene prodotta la quarta stagione di Buona la prima! e Katia è tra i protagonisti. Dal 22 dicembre prende il posto di Benedetta Parodi nella conduzione di Junior Bake Off Italia. Dal 17 gennaio 2018, assieme a Ivana Mrázová, affianca Nicola Savino alla conduzione del nuovo programma di Italia 1 90 Special. Dal 2 Febbraio al 23 Marzo 2018 con Damiano Carrara è alla guida di Cake star - Pasticcerie in sfida su Real Time. Da Settembre 2018 diventa speaker di R101. dove conduce un programma insieme ad Alvin. Da Settembre 2018 conduce Big Show assieme ad Andrea Pucci in prima serata su Italia 1; sempre 2018 fa parte del cast fisso di 90 Special, condotto da Nicola Savino (Italia 1)e nel 2019 fa parte del cast fisso della Repubblica delle Donne programma di Piero Chiambretti. Di recente Katia è stata protagonista della produzione Amazon Prime “Lol, chi ride è fuori”. È il tormentone del momento. Il programma condotto da Fedez e Mara Maionchi racchiude dieci comici in una stanza. Lo scopo è cercare di far ridere gli altri per eliminarli, cercando però di rimanere seri.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 391 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

