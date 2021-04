Recovery: Fico a Lollobrigida, 'io mi occupo di Camera 24 ore su 24'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Botta e risposta in aula tra il presidente Roberto Fico e il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida. "Siamo in un posto serio, che è il Parlamento, e non si può fare il gioco delle tre carte. Io non so se lei è più impegnato nella campagna elettorale napoletana e ha meno tempo da dedicare ai regolamenti...", dice il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia rivolto a Fico tornando sulla questione dei tempi a disposizione per l'esame del Pnrr e il voto sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Ribatte il presidente Fico: "Io da tre anni a questa parte mi occupo 24 ore su 24 della Camera, questo è il mio ruolo".