27 aprile 2021 a

a

a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Non sostengo che la concorrenza sia il toccasana in tutte le situazioni, assolutamente no. Va immaginata una concorrenza regolata, non senza regole: lo abbiamo imparato a nostre spese negli ultimi anni". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera sul Pnrr.