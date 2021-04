Gli orologi da parete: come scegliere quello giusto

27 aprile 2021 a

Per la tua dimora ti consigliamo vivamente uno di questi oggetti! Soluzioni raffinate e funzionali, acquistabili in numerose sagome e dimensioni. Ci sono orologi che vanno bene per ogni destinazione, e altri che invece sono più adatti alla cucina, alla zona living, alla cameretta dei bambini e così via.

Dai un'occhiata alla nostra guida per scegliere il complemento più adeguato allo stile della tua abitazione. Ti parleremo nel dettaglio degli orologi da parete, e di tutti i criteri che devi tenere in considerazione se hai intenzione di comprarne uno: i materiali, la forma, il concept, la struttura. Non avrai problemi a trovare il prodotto perfetto, anche perché sul mercato ci sono tantissimi modelli.

Noi, nel nostro discorso, ci baseremo sul catalogo di smartarredodesign.com. Questo shop fornisce una gamma vastissima di orologi e buoni consigli per

La selezione dei materiali

Vuoi procurarti un orologio di qualità? Innanzitutto devi riflettere sui materiali: i più diffusi, per la fabbricazione di questi articoli di interior design, sono il legno, il metallo e la plastica.

Partiamo dal primo, un'opzione ecologica, affascinante e intramontabile. Gli elementi in legno non passano mai di moda, anzi, sono in grado di valorizzare tanto i locali vintage quanto quelli di stampo contemporaneo. Gli orologi così costruiti evocano sensazioni piacevoli e naturali, attirano l'attenzione con le loro sfumature calde e sono personalizzabili con vernici apposite.

Un esempio è Gear, un orologio da muro in legno senza dubbio unico e inimitabile. La sua superficie è lavorata a mano, intarsiata con maestria e dotata della tipica bellezza delle creazioni artigianali. La finitura rovere è impreziosita con bordi wengé, un tocco di classe che rende l'insieme ancora più esclusivo.

Gear è un orologio rotondo; Skallop ha una forma molto più particolare, che ricorda quella di un fiore stilizzato. In questo caso si utilizza il metallo, per un risultato in cui la fantasia e l'immaginazione sono le autentiche protagoniste!

Il metallo è simbolo di modernità, di minimalismo e di longevità. Esso resiste all'usura, ai graffi e alla polvere, ed è eccellente per la realizzazione di tanti accessori. Quello usato per Skallop è caratterizzato da tonalità accese, per un ulteriore pizzico di brio.

E per quanto riguarda la plastica? Di solito questo materiale è combinato con altri, tra cui appunto il legno. Pensiamo a Tris, un orologio che farà un figurone nella cameretta del tuo bambino. I tre cilindri hanno colori diversi, ovviamente in armonia tra loro (blu, azzurro e turchese; bianco, grigio e nero; arancione, rosso scuro e rosso chiaro).

È importante selezionare i materiali giusti. Decidi anche a seconda dell'aspetto generale della stanza.

Orologi da parete e sagome

Come ti abbiamo anticipato, un altro fattore fondamentale è la sagoma dell'orologio.

Certo, ci sono quelli tradizionali rotondi, quadrati o rettangolari: ma ce ne sono anche molti altri differenti, inconfondibili e apprezzati proprio per la loro originalità.

Che ne dici di un orologio a casetta? Un prodotto che può essere singolo, quindi con una sola casa, o doppio – come Double Q, disponibile nelle versioni nera, rossa, verde e bianca.

Questo orologio da parete è in legno ed è a cucù, vero ponte di contatto tra passato e presente. La parte anteriore è adornata da una scritta significativa, che fa sognare: here… and elsewhere!

Esistono, poi, orologi a mo' di alveare, tra cui citiamo lo splendido Time2bee. Un modello composto da più cellette, su cui si sposta una piccola ape collegata alla lancetta dei minuti. Molto suggestivi sono anche gli orologi a silos, tra cui quello omonimo offerto su Smart Arredo.

Orologi a cupola, a fiore, dalle linee marcate o sinuose. TuTu prevede un lungo filo che permette di appenderlo al muro; Choco consta di più cubetti, abbinati tra loro proprio come i cioccolatini nelle scatole. Jazz Time è a casetta, ma le forme dell'edificio in miniatura sembrano danzare e piegarsi su sé stesse – come al ritmo della musica jazz!

I colori degli orologi moderni

Un altro elemento da tenere a mente è quello cromatico. Quale nuance prediligi per il tuo orologio?

Ci sono complementi allegri e sgargianti, e altri dalle gradazioni pastello riposanti per lo sguardo. Talvolta i materiali sono lasciati al naturale: il legno, per esempio, stupisce sempre con le sue venature. Altre volte si adoperano pitture ad hoc, per rivestire le superfici e personalizzarle.

Scegli anche in base alle tonalità dominanti nell'ambiente. I contesti più sobri guadagneranno un pizzico di vivacità grazie a un orologio variopinto. Al contrario, se lo spazio è già appariscente, propendi per un articolo più semplice ed equilibrato.

Altri requisiti da considerare

Prima di comprare il tuo orologio, pondera con attenzione le misure della stanza di destinazione. Vi sono modelli piccoli e grandi, proprio per venire incontro a tutte le esigenze.

Inoltre è indispensabile che gli accessori siano coerenti con lo stile complessivo dell'arredamento. Si forniscono orologi al 100% moderni e altri che strizzano l'occhio al vintage; orologi contemporanei, retrò, industrial. Orologi ispirati al mondo della botanica, degli animali, delle favole, delle antiche fabbriche!

Infine, la struttura. Quella degli orologi da parete può essere singola, doppia, più articolata (come nelle creazioni modulari). Tutto dipende dai tuoi gusti e dalle dimensioni del locale.

Smart Arredo Design: lo shop online per acquistare il tuo nuovo orologio da parete

Lo shop di smartarredodesign.com è specializzato nei mobili e negli oggetti ornamentali per miniappartamenti: le forme, infatti, sono estremamente pulite ed essenziali, per una pratica ottimizzazione dei centimetri. Lo scopo è combinare eleganza, comodità e funzionalità in prodotti che vanno benissimo anche per i bilocali e i monolocali.

L'e-commerce prevede per i clienti una triplice garanzia, sulla merce, sul trasporto e sulla soddisfazione. Un'ulteriore prova di cura e di premura nei confronti degli utenti!

